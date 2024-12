In der Studie mit 751 Teilnehmern erzielte Zepbound nach 72 Wochen einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 20,2 Prozent, während Wegovy 13,7 Prozent erreichte. Die Teilnehmer waren übergewichtig oder fettleibig und litten an Begleiterkrankungen wie obstruktiver Schlafapnoe oder Herzkrankheiten, jedoch nicht an Diabetes.