Aber auch von Lillys Seite droht Novo womöglich neues Ungemach, denn beide Unternehmen drängen derzeit mit einer eigenen Abnehmpille auf den Markt, die den Wettbewerb noch verschärfen dürfte. Während Novo bereits seinen Zulassungsantrag bei einigen Behörden abgegeben hat, bekräftigten die Amerikaner am Donnerstag ihren Zeitplan für ihr eigenes Präparat Orforglipron - hier soll der Antrag zur Behandlung von Adipositas - also krankhafter Fettleibigkeit - bis Jahresende gestellt werden. Die Tablette hatte sich laut Angaben der Amerikaner vom September in einer Vergleichsstudie dem oral eingenommenen Wirkstoff Semaglutid von Novo Nordisk überlegen gezeigt./tav/men/he