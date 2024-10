Ein Abkopplung von China könne man sich nicht leisten - erst recht nicht in der Automobilindustrie. Viele der aus China importierten E-Autos seien tatsächlich deutsches, geistiges Eigentum, was nur auf den Heimatmarkt zurückimportiert würde. «Tatsächlich schaden wir uns durch einen Handelskrieg mit der Volksrepublik China selbst mehr, als dass wir in der Lage wären, Vorteile für europäische Schlüsselindustrien und für eine in Deutschland entscheidende Branche zu erreichen», sagte Lindner.