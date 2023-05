Die Haushaltsgespräche in der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP sind seit Monaten festgefahren. Eigentlich sollte ein Gesetzentwurf am 21. Juni ins Kabinett eingebracht werden und damit Konsens sein. Diesen Termin nahm Lindner am Donnerstag überraschend zurück. Einen neuen Zeitplan nannte er nicht. Experten gehen aber davon aus, dass bis September eine Einigung erzielt werden muss.