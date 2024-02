Der finanz- und haushaltspolitische Sprecher der CSU im Bundestag, Sebastian Brehm, warf der Koalition verwirrende Signale in der Unternehmensteuerdiskussion vor. Brehm sagte am Montag in Berlin: «Wir erleben jetzt seit Tagen wieder einmal ein planloses Wirrwarr an unabgestimmten und nicht zu Ende gedachten öffentlichen Äusserungen über eine Reform der Unternehmensbesteuerung.» Vorschläge der Union dazu lägen seit langem auf dem Tisch. Brehm nannte es zugleich einen «kleinen Fortschritt», dass die Ampel-Koalition anerkenne, dass die Unternehmensbesteuerung in Deutschland international nicht mehr wettbewerbsfähig sei.