Beim Ausblick wurde Lindt jedoch vorsichtiger. Für 2026 erwartet der Konzern nur noch ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen noch 6 bis 8 Prozent in Aussicht gestellt. Gründe sind geopolitische Spannungen rund um den Iran-Krieg, höhere Energiepreise und eine gedämpfte Konsumlaune. Auch der Tourismus könnte unter den Unsicherheiten leiden, was sich auf Verkäufe in Flughäfen und stark touristischen Städten auswirken würde, erklärte Lechner.