Budgetbewusste Kundschaft ansprechen

Und dennoch: Auch Lindt kann sich in Zeiten nachlassender Kaufkraft nicht ganz dem Trend entziehen, seinen Kunden auch günstigere Alternativen anzubieten. So präsentierten Lechner und sein Finanzchef Martin Hug an der Bilanzmedienkonferenz eine neue Schokowaffel. Es ist das erste Mal, dass Lindt in dieses Segment vorstösst.