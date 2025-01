Das Unternehmen aus Kilchberg hat im vergangenen Jahr den Umsatz in Franken um 5,1 Prozent auf 5,47 Milliarden gesteigert, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Währungen schmälerten das Ergebnis um 2,7 Prozent. Organisch, also ohne Währungseffekte, lag das Wachstum damit bei 7,8 Prozent. Damit hat Lindt die Konsens-Erwartungen (7,2 Prozent) deutlich übertroffen.