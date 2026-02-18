Lindt?&?Sprüngli wurde daher wegen «Urheberrechtsverletzung an der funkelnden Version der Champs-Elysées-Beleuchtung» und wegen «parasitärer Nutzung» verklagt. Laut dem Comité erfordert die Weihnachtsbeleuchtung jeweils erhebliche Investitionen und es bestehe für Unternehmen die Möglichkeit, diese gegen eine Lizenzgebühr zu nutzen.