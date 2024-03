Das Unternehmen habe einmal mehr seine starke Preissetzungsmacht unter Beweis gestellt, heisst es bei der Bank Vontobel. Der zuständige Analyst erwartet, dass sich die starke Dynamik - trotz rekordhohem Kakaopreis - im laufenden Jahr 2024 fortsetzt. Denn Lindt & Sprüngli arbeite weiter daran, Prozesse in den Fabriken zu optimieren und effizienter zu werden, was wiederum erlaube, in die Marken zu investieren, schreibt er.