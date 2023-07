Doch wie aktuell in der Food-Branche üblich, kommt dieses Wachstum in erster Linie von höheren Preisen. Lindt habe einen Teil der höheren Energie- und Rohstoffkosten an seine Kunden - also die Grosshändler, die von Lindt Produkte beziehen - weitergegeben. Und das nicht zu knapp: Von den 10,1 Prozent organischem Wachstum gingen 9,3 Prozent auf Preiserhöhungen zurück.