In Nordamerika wuchs Lindt deutlich weniger stark. So ging der Umsatz in der Region organisch noch um 3,0 Prozent auf 794,6 Millionen Franken hoch. Lindt & Sprüngli USA und Kanada sowie die amerikanische Marke Ghirardelli seien allerdings schneller gewachsen als der Gesamtmarkt und hätten dadurch Marktanteile gewonnen, so die Mitteilung.