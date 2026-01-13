Das Wachstum fiel in den Regionen unterschiedlich aus. Europa habe mit einem organischen Umsatzwachstum von 15,3 Prozent die stärkste Dynamik gezeigt, während Nordamerika trotz schwierigem Umfeld um 8,9 Prozent zulegte und die Wachstumsrate im zweiten Halbjahr deutlich beschleunigte. Die Region «Rest der Welt» habe mit einem Plus von 11,7 Prozent ebenfalls zweistellig zugelegt, getragen von starken Zuwächsen in mehreren Schlüsselmärkten.