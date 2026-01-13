Steigerung der Marge erwartet

Gewinn- und Margenzahlen wurden noch nicht bekannt gegeben. Sie folgen zusammen mit den Detailzahlen am 10. März. Lindt & Sprüngli rechnet für 2025 mit einem Anstieg der operativen Marge (EBIT) am unteren Ende der Bandbreite von 20 bis 40 Basispunkten. Ab 2026 bestätige der Konzern seine mittel- bis langfristigen Ziele mit einem organischen Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent und einer jährlichen Margenverbesserung von 20 bis 40 Basispunkten.