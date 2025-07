Flaute in den USA, aber starke Nachfrage in Europa: Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr 2025 trotz rückläufiger Verkaufsmenge und des starken Frankens dank Preiserhöhungen einen Rekordumsatz von 2,35 Milliarden Franken erzielt. Gestützt wurde die Nachfrage auch von der Expansion in neue Länder und einem neuen Produkt.