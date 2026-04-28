Lindt & Sprüngli hatte Ghirardelli im Jahr 1998 übernommen. Die 1852 von einem italienischen Chocolatier gegründete Firma ist laut eigenen Angaben die am längsten ununterbrochen tätige Schokoladenmanufaktur in den USA. Die UBS geht in einem Kommentar davon aus, dass die vom Rückruf betroffenen Produkte nur einen kleinen Teil des Konzernumsatzes ausmachen.