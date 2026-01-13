Analysten lobten zwar die starke Preissetzungsmacht und die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts, warnten aber vor Risiken. Nach den aussergewöhnlich hohen Preisaufschlägen bestehe die Gefahr weiterer Volumenschwäche, zudem könnten Lageraufbauten und mögliche Destocking-Effekte das Jahr 2026 belasten, hiess es. Einige Investoren waren im Vorfeld der Ansicht, dass die Preisaufschläge zu weit gegangen sind und die zunehmende Volumenschwäche 2026 zu einem Verfehlen des organischen Umsatzwachstums führen könnte.