Prominente Absagen und Rückzieher

Der Wahlkampf war von prominenten Rückziehern und Absagen geprägt. Der ehemalige Dubliner Fussballtrainer Jim Gavin, kurz als Favorit gehandelt, zog sich Anfang Oktober nach einem «persönlichen Fehltritt» im Zusammenhang mit einer Immobilienaffäre überraschend zurück - zu spät für die Wahlzettel, die zu dem Zeitpunkt schon gedruckt waren. Trotz seines Rückzugs stimmten noch immer mehr als 100.000 Menschen für ihn. Mehrere weltbekannte Iren - darunter Riverdance-Legende Michael Flatley und der umstrittener Kampfsportler Conor McGregor - wurden zeitweise als Kandidaten gehandelt, zu einer offiziellen Kandidatur kam es dann aber nicht.