Die Zuger Grünen-Nationalrätin Manuela Weichelt sagte, die höchste Rentensenkung hätten die Frauen zu tragen. Und die Rentenlücke sei enorm: Aus der zweiten Säule erhielten Frauen gerade mal rund halb so viel Rente wie Männer. Die Lücke entstünde vor allem, wenn Frauen Kinder bekämen. Die Rentenlücke zwischen Frauen mit Kindern und Männern mit Kindern betrage 41,5 Prozent. Ausgerechnet jene Frauen, die am stärksten betroffen seien durch die Erhöhung des Rentenalters in der AHV, trügen mit der BVG-Reform auch die höchsten Rentensenkungen, so Weichelt.