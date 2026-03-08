Die EVP scheiterte an der 5-Prozent-Hürde. Im Kreis 12 verpasste sie diese mit 4,95 Prozent nur knapp. Eine Nachzählung ist deshalb nicht ausgeschlossen. Bleibt es bei diesem Ergebnis, verliert die EVP ihre drei Sitze im Parlament und wird in der Legislatur 2026 bis 2030 nicht mehr vertreten sein.