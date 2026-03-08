Acht der neun Wahlkreise der Stadt Zürich dominierte die SP am Wahlsonntag. Mit plus 3,6 Prozentpunkten ging sie klar als Siegerin dieser Wahl hervor mit einem Wähleranteil von 32,2 Prozent.
Den Wahlkreis 7 und 8 beanspruchte die FDP für sich. Auch sie holte einen zusätzlichen Prozentpunkt und erhielt einen Wähleranteil von 18,5 Prozent. Ebenso die SVP, die mit einem Plus von 1,4 Prozentpunkten ein positives Resultat (12,6 Prozent) erzielte.
Die Grünen verloren satte 3,6 Prozentpunkte und damit zwei ihrer Sitze. Hingegen konnte die AL ihre 8 Sitze verteidigen. Damit sind die linken Parteien nach wie vor mit 63 Sitzen im Parlament vertreten und bilden weiterhin eine hauchdünne Mehrheit.
EVP schaffte Hürde nicht
Auch die Mitte gewann 0,8 Prozentpunkte und einen Sitz dazu und kommt nun auf sieben Sitze im Parlament.
Die EVP scheiterte an der 5-Prozent-Hürde. Im Kreis 12 verpasste sie diese mit 4,95 Prozent nur knapp. Eine Nachzählung ist deshalb nicht ausgeschlossen. Bleibt es bei diesem Ergebnis, verliert die EVP ihre drei Sitze im Parlament und wird in der Legislatur 2026 bis 2030 nicht mehr vertreten sein.
Im Parlament werden dann statt acht nur noch sieben Parteien politisieren.
