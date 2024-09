Unter anderem ist es laut Kriegsmaterialgesetz verboten, Waffen an Länder zu liefern, die in interne oder internationale Konflikte verwickelt sind. Neu möchte die Landesregierung Exporte in Ausnahmefällen auch dann bewilligen können, wenn dies nach heutigem Recht nicht möglich ist. Auf die Abweichungskompetenz soll allerdings nur zurückgegriffen werden, wenn die Zeit für eine Gesetzesänderung nicht reicht.