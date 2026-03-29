Die Linke stellt bereits seit zwanzig Jahren sechs von sieben Mitgliedern der Lausanner Stadtregierung, mit jeweils drei Sozialdemokraten, zwei Grünen und einem Vertreter der Partei der Arbeit (PdA), die in der Waadt Parti ouvrier populaire (POP) heisst. Nachdem die Grünen vor fünf Jahren versucht hatten, im ersten Wahlgang allein anzutreten, wurde das bewährte Bündnis dieses Jahr unter dem Namen «Allianz für Lausanne» wiederbelebt.