Stabilität statt Isolation

Auch SP-Co-Präsident Cédric Wermuth stellte die Initiative in den geopolitischen Kontext. «Bei einem Ja würde sich die Schweiz in Europa isolieren.» Gerade in einer Zeit, in der US-Präsident Donald Trump einen Wirtschaftskrieg gegen Europa und die Schweiz führe, sei das brandgefährlich. «Die Schweiz ist mehr denn je auf stabile Beziehungen zu ihren Nachbarländern angewiesen.»