Nach Angaben des ANP-Wahldienstes liegen die Demokraten 66 uneinholbar vorn. Die Partei hat auch Aussicht auf ein weiteres Restmandat und käme dann auf 27 der 150 Mandate im Parlament. Doch noch nie zuvor war eine Partei mit einem so geringen Stimmenanteil, weniger als 17 Prozent, stärkste Kraft geworden. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 78 Prozent - etwas höher als vor zwei Jahren.