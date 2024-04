Gewisse Vorteile

In gewissen Punkten könnte es laut dem Politologen aber auch ein Vorteil sein, als Parteipräsidentin kein Mandat inne zu haben. «Man ist dadurch freier, sich über gewisse Themen zu äussern», sagte Stojanovic. Im Parlamentsbetrieb sei man unter Umständen in gewissen Themen gebremst, etwa weil man als Kommissionsmitglied an das Kollegialitätsprinzip gebunden sei.