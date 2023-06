SP-Spitze rechnet nicht mit Grünen-Angriff

Die Parteileitung der SP hat sich in der Geschlechterfrage noch nicht festgelegt. Die beiden SP-Chefs Cédric Wermuth und Mattea Meyer sagten in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag", sie rechneten auf jeden Fall nicht mit einem Angriff der Grünen auf den frei werdenden SP-Bundesratssitz. "Das würde uns sehr überraschen", sagte Meyer