Die Bakterien seien im Rahmen der Selbstkontrollen der Unternehmen und der kantonalen Lebensmittelkontrollen entdeckt worden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Dienstag mit. Mit den aktuell hohen Temperaturen hätten die Funde nichts zu tun. Vielmehr zeigten die Funde, dass das Kontrollsystem funktioniere. Dass die Fälle zeitlich zusammenfielen, sei Zufall.