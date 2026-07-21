Die Bakterien seien im Rahmen der Selbstkontrollen der Unternehmen und der kantonalen Lebensmittelkontrollen entdeckt worden, teilte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Dienstag mit. Mit den aktuell hohen Temperaturen hätten die Funde nichts zu tun. Vielmehr zeigten die Funde, dass das Kontrollsystem funktioniere. Dass die Fälle zeitlich zusammenfielen, sei Zufall.
Beim Sandwich von Denner handelt es sich um das Produkt «Tramezzino Stellato Kebab Pomodoro, Cipolla», Lot-Nummer D-176-F mit Verbrauchsdatum 30. 07. 2026. Vor knapp einer Woche hatte das BLV ausserdem vor einem Verzehr der Produkte «Migros Rauchlachs-Anschnitte» und «Coop Prix Garantie Rauchlachsstreifen» in Packungen von je 180 Gramm gewarnt.
Alle betroffenen Produkte wurden aus dem Verkauf genommen und zurückgerufen. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, so das BLV. Betroffen seien ausschliesslich die Lebensmittel mit den im Rückruf angegebenen Artikelnummern und Verbrauchsdaten, hiess es weiter.
Listerien können die Infektionskrankheit Listeriose auslösen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Schwangere, Neugeborene und ältere Personen. Während eine Infektion bei gesunden Menschen häufig mild oder symptomlos verläuft, kann sie bei Risikogruppen schwer und unter Umständen tödlich enden.
(AWP)