Im Streit um Migration hat Litauen beim Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen das benachbarte Belarus eingereicht. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes wirft der autoritären Führung in Minsk vor, Migration gezielt als politisches Druckmittel gegen Litauen und die EU einzusetzen und völkerrechtswidrig Migranten in organisierter Form an die EU-Aussengrenze zu bringen. «Von litauischen Institutionen gesammelte Beweise bestätigen die direkte Beteiligung des belarussischen Regimes an der Organisation der Migrationsströme», teilte das Aussenministerium in Vilnius mit.