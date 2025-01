In Litauen und anderen Anrainerstaaten herrscht daher erhöhte Wachsamkeit und Alarmbereitschaft, nachdem es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Vorfällen gekommen, bei denen Leitungen und Kabel in der Ostsee beschädigt wurden. Schwedens Minister für Zivilverteidigung, Carl-Oskar Bohlin, hatte am Wochenende von einer neu entdeckten Anker-Schleifspur in der Nähe des Unterseekabels Nordbalt zwischen Litauen und Schweden berichtet. Litauen will daher die wichtige Stromleitung mit der Marine schützen./awe/DP/stk