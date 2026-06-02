Angesichts des öffentlichen Widerstands wurde eine parlamentarische Arbeitsgruppe eingesetzt und ein neuer Gesetzentwurf ausgearbeitet. Bei den Beratungen wurden mehrere umstrittene Bestimmungen gestrichen, über die sich mehrere internationale Organisationen und Medienanstalten besorgt gezeigt hatten. Entgegen deren Empfehlungen soll das Gesetz nun aber sofort in Kraft treten. Damit könnte es gegen die amtierende Generaldirektorin angewendet werden, mahnte etwa die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen./awe/DP/jha