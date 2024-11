Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs aus Deutschland in Litauen will die Regierung in Vilnius weiter alle möglichen Versionen für die Unglücksursache untersuchen. «Wir prüfen alle möglichen Optionen. Bisher wurde keine Option ausgeschlossen», sagte Aussenminister Gabrielius Landsbergis bei einem Besuch in Estlands Hauptstadt Tallinn. «Es handelt sich nicht um eine eindeutige Situation und erfordert daher eine sehr gründliche Untersuchung.»