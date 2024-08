Litauen will die Ukraine mit einem weiteren Militärpaket im Abwehrkampf gegen die russische Invasion unterstützen. Das kündigte Regierungschefin Ingrida ¦imonyte in Kiew bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda an, wie die Agentur Unian berichtete. «Die Position Litauens ist bekannt und einfach: Die Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren», wurde sie zitiert.