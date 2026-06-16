In Litauen will der Parteichef der Sozialdemokraten, Mindaugas Sinkevicius, im Zuge der Regierungsumbildung den Posten des Ministerpräsidenten des baltischen EU- und Nato-Landes übernehmen. Der 41 Jahre alte Politiker schrieb auf Facebook, er sei bereit, die volle Verantwortung für die Bildung der neuen Regierung zu übernehmen und als Regierungschef zu amtieren. Damit beendete Sinkevicius bereits länger anhaltende Spekulationen, wonach er seine Parteikollegin Inga Ruginiene ablösen könnte. Ruginiene hatte das Amt erst im August 2025 von Gintautas Paluckas übernommen, der wegen einer Korruptionsaffäre zurückgetreten war.