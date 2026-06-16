Die Sozialdemokraten hatten zuvor Mitte Juni den Austausch eines Koalitionspartners beschlossen und kündigten die Zusammenarbeit mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas auf. Stattdessen wollen sie ein Bündnis mit oppositionellen Demokratischen Union Für Litauen bilden. «Ich bin bereit, die Koalitionspartner für die gemeinsame Arbeit zu mobilisieren», schrieb Sinkevicius, der einst Wirtschaftsminister in Litauen war.
Die neue Koalition würde zusammen mit den beiden weiteren bisherigen Partnern auf 75 der 141 Sitze im Parlament in Vilnius kommen - statt bisher 80. Ein Abkommen darüber soll litauischen Medienberichten zufolge voraussichtlich noch diese Woche unterzeichnet werden./awe/DP/men
(AWP)