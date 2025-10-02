Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Dezember verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes. Litauen hatte die Sperre im August vor der russisch-belarussischen Militärübung Sapad angesichts der Sicherheitslage und möglicher Gefahren durch Luftraumverletzungen mit Drohnen verhängt. Sie galt ursprünglich bis Oktober.