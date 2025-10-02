Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene begründete die Verlängerung mit den jüngsten Gesetzesänderungen, die es der litauischen Armee erlauben, Drohnen schneller und einfacher zu neutralisieren. Dazu müssten noch bestimmte Verfahren und Algorithmen festgelegt und das System so vorbereitet werden, dass es in der Praxis funktionieren könne. Bis diese Arbeiten abgeschlossen seien, bleibe der Luftraum weiter gesperrt, sagte sie.
Belarus ist ein enger Verbündeter Russlands. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum von Litauen eingedrungen. In Reaktion darauf waren die Gesetzesänderungen erarbeitet und in der Vorwoche vom Parlament beschlossen worden.
Litauen hat eine rund 679 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die Teil der EU-Aussengrenze ist. Zum gesperrten Teil des Luftraums wurden keine näheren Angaben gemacht./awe/DP/men
