Das Erz soll in Zinnwald abgebaut und in Liebenau aufbereitet werden. Für den Transport über die rund neun Kilometer lange Strecke ist eine Bandanlage vorgesehen. Wegen des geringeren Flächenverbrauchs werde nach der Raumverträglichkeitsprüfung die Variante eines Fördertunnels favorisiert, so die Landesdirektion. Insgesamt werden den Angaben nach für die Erz-Aufbereitung rund 110 Hektar beansprucht.