Wie der MDax-Konzern am Dienstag in München weiter mitteilte, stieg der Gesamterlös um gut acht Prozent auf knapp 1,94 Milliarden Euro. Aus Sicht von Analysten überraschte Knorr-Bremse vor allem mit einem starken Auftragseingang, der im Vergleich zum Vorjahr leicht auf knapp zwei Milliarden Euro stieg. UBS-Branchenkenner Sven Weier lobte die starke Zahl an neuen Aufträgen in beiden Sparten.