Sein Verzicht erfolgt aus persönlichen Gründen und in gegenseitigem Einvernehmen, wie die Bank am Mittwoch mitteilt. Urs Müller, der nach beinahe 30 Jahren bei der LLB-Gruppe Ende 2024 sein aktives Berufsleben beenden will, verantwortet vorerst unverändert die Division Privat- und Firmenkunden.