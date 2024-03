Henk führt die Teams in München, Frankfurt und Düsseldorf von Düsseldorf aus, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zuvor war er den Angaben nach bei der Credit Suisse (Deutschland) AG, der Bethmann Bank AG und zuletzt bei Rothschild & Co tätig. Dort leitete er die Niederlassung Düsseldorf.