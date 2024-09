Die Neuzugänge stehen laut LLB Schweiz im Zeichen der Wachstumsstrategie. Per Anfang Juli wurde ein neuer Standort in Zürich und per Anfang September ein neues Büro in St. Gallen eröffnet. Die LLB-Tochter verfügt ausserdem über Standorte in Uznach, Rapperswil, Sargans, Lachen, Winterthur und Frauenfeld.