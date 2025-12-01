Mit der Eröffnung bekräftige die Bank ihre langfristige Präsenz am Finanzplatz Zürich und stärke die Kundennähe, hiess es weiter. Der Hauptsitz in Uznach sowie die Geschäftsstellen in der Ostschweiz und im Linthgebiet blieben aber weiterhin zentrale Pfeiler ihrer regionalen Verankerung.