Am neuen Standort stehen laut einer Mitteilung vom Montag nach einem Umbau rund 70 Arbeitsplätze zur Verfügung. Vor Ort seien Teams aus dem Private Banking und dem Firmenkundengeschäft vertreten, geleitet von Lukas Renggli (Regionenleiter Private Banking) und Thomas Knechtli (Regionenleiter Firmenkundengeschäft).
Mit der Eröffnung bekräftige die Bank ihre langfristige Präsenz am Finanzplatz Zürich und stärke die Kundennähe, hiess es weiter. Der Hauptsitz in Uznach sowie die Geschäftsstellen in der Ostschweiz und im Linthgebiet blieben aber weiterhin zentrale Pfeiler ihrer regionalen Verankerung.
sc/ls
(AWP)