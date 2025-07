Zudem tritt Christian Fernández per 1. August 2025 als Leiter Private Banking & Direktkunden in die Geschäftsleitung ein, wie die Tochter der Liechtensteinischen Landesbank am Dienstag mitteilte. Seine Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung. Fernández ist seit 2024 bei der LLB Schweiz und war zuvor in verschiedenen leitenden Funktionen im Wealth Management der UBS tätig.