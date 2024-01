Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) ist seit Anfang Jahr nach Deutschland expandiert. An den drei neuen Standorten München, Frankfurt und Düsseldorf bietet das Finanzinstitut deutschen Kundinnen und Kunden Vermögensverwaltung sowie Anlageberatung an, am Standort Frankfurt offeriert es ausserdem Depotbank-Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter.

04.01.2024 11:00