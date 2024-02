Starkes Wachstum im Handelsgeschäft

Dank der Zinswende stieg der Geschäftsertrag zum einen wegen des Zinserfolgs, vor allem aber trieb der Handelserfolg die Einnahmen an. Das Zinsgeschäft verbesserte sich auf 164,4 Millionen Franken (+8 Prozent). Der Ertrag im Handelsgeschäft legte indes um 27 Prozent sehr deutlich auf 173,2 Millionen zu. Begründet wird dies mit dem aktiven Management des Überhangs an Kundengeldern in Fremdwährungen in der Bilanz - vor allem in Euro und US-Dollar.