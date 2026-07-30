Die britische Grossbank Lloyds setzt sich nach einem überraschend guten Quartal neue Ziele für den Rest des Jahrzehnts. Bis zum Jahr 2030 soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf etwa 20 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in London mitteilte. Für 2026 hat Bankchef Charlie Nunn mehr als 16 Prozent und für 2028 mehr als 18 Prozent im Auge. Dazu will er die Erträge abseits von Zinsen stärker nach oben treiben und die Kosten um brutto zwei Milliarden britische Pfund (2,3 Mrd Euro) senken. Die Anleger reagierten erfreut.