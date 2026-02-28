Die Folgen des Konflikts im Mittleren Osten für Lieferketten bleiben zunächst unklar, während der Zuger Logistiker Ceva an alternativen Transportlösungen arbeitet. Man stimme sich eng mit Luft- und Seefrachtpartnern ab, um Sendungsdaten zu sichern sowie Ersatzrouten zu entwickeln, teilte der Logistikkonzern am Samstagabend auf seiner Webseite mit.