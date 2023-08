Das Management wird daher wegen weiterer Belastungen bei seinen Jahreszielen erneut etwas pessimistischer. Es rechnet nun für das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) nur noch mit einer Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) am unteren Rand der Spanne von 17 bis 20 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Jena mitteilte. Dabei hält der Konzern an seinem Umsatzziel von 2,1 Milliarden Euro fest.