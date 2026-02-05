Händler verweisen insbesondere auf eine Studie aus dem Haus KeplerCheuvreux als Stütze für Logitech. Zudem freuen sich Gaming-Fans über das bestätigte Erscheinungsdatum von GTA 6.
Gegen 13.00 Uhr klettern die Titel mit plus 2,1 Prozent auf 71,44 Franken an die SMI-Spitze. Der Schweizer Leitindex gibt derweil um 0,3 Prozent nach.
KeplerCheuvreux lobt in der Studie die jüngsten Quartalszahlen des PC-Zubehörherstellers und hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 95 Franken fest. Der Gewinn sei der beste seit der Pandemie, so die Experten. Auch der Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal sei ermutigend - insbesondere, da es wohl das erste Quartal mit steigenden PC-Preisen sein dürfte.
Für das kommende Geschäftsjahr 2026/27 (ab April) sind die Experten aber noch etwas zurückhaltend, auch wenn Logitech sich selbst durch die höheren PC- und Speicherchippreise nicht belastet sieht.
Zudem gab es für Gaming-Fans wichtige Neuigkeiten. Im Rahmen seiner Quartalszahlen hat Take-Two Interactive auch das Erscheinungsdatum für das beliebte Spiel «GTA 6» bestätigt. Dieses liegt mit Blick auf die wichtigen Weihnachtsumsätze zeitlich günstig am 19. November 2026. Börsianern zufolge dürfte dies auch bei Logitech dank diversem Gaming-Zubehör die Kassen klingeln lassen.
(AWP)