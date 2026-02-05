KeplerCheuvreux lobt in der Studie die jüngsten Quartalszahlen des PC-Zubehörherstellers und hält an der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 95 Franken fest. Der Gewinn sei der beste seit der Pandemie, so die Experten. Auch der Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal sei ermutigend - insbesondere, da es wohl das erste Quartal mit steigenden PC-Preisen sein dürfte.