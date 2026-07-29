UBS-Analyst Joern Iffert führt zudem den Profitabilitätsausblick für das zweite Quartal ins Feld, der wohl zu einigen Konsenssenkungen führen dürfte. Zwar sei Logitech traditionell eher konservativ beim Ausblick, die angegebene Spanne deute aber eher auf Abwärtsrisiken hin. Grund für die etwas tiefere Guidance als vom Markt erwartet seien Investitionen in Forschung und Entwicklung, womit Logitech längerfristig auch die richtige Strategie verfolge, so der Experte. Kurzfristig drücke dies aber auch die Stimmung.