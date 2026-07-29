Gegen 9.15 Uhr fallen die Titel um 9,1 Prozent auf 79,82 Franken und sind damit klareres Schlusslicht im Leitindex. Der Gesamtmarkt (SMI) hält sich derweil mit 0,4 Prozent im Plus und bleibt damit auf Rekordniveau.
Bei den reinen Zahlen sind sich die Experten einig: Logitech hat starke Ergebnisse geliefert - auch wenn man den positiven Einmal-Effekt durch Zoll-Erstattungen ausklammert.
Grosse Diskussion löst derweil die Werksschliessung eines Halbleiter-Zulieferers aus. Noch gibt es kein Datum für eine Wiedereröffnung, Logitech verfolgt vielfältige Lösungen und kann dank des Lagerbestands die Auswirkungen zunächst abfedern. Dennoch wird ein negativer Umsatzeffekt von 20 Millionen Dollar im zweiten und bis zu 200 Millionen Dollar für das dritte Quartal befürchtet. Das schürt Unsicherheit an der Börse.
UBS-Analyst Joern Iffert führt zudem den Profitabilitätsausblick für das zweite Quartal ins Feld, der wohl zu einigen Konsenssenkungen führen dürfte. Zwar sei Logitech traditionell eher konservativ beim Ausblick, die angegebene Spanne deute aber eher auf Abwärtsrisiken hin. Grund für die etwas tiefere Guidance als vom Markt erwartet seien Investitionen in Forschung und Entwicklung, womit Logitech längerfristig auch die richtige Strategie verfolge, so der Experte. Kurzfristig drücke dies aber auch die Stimmung.
dm/ra
(AWP)