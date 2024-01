Auch die Kollegen von Goldman Sachs erhoffen sich in diesem Punkt mehr Aufklärung. Denn im Brief an die Aktionäre greift die neue CEO Hanneke Faber etwas vor: Es werde mit Blick nach vorn so schnell kein Wendepunkt in der Umsatzkurve erwartet, da es eine Menge Unsicherheiten und Gegenwinde gäbe. Ein Kapitalmarkttag ist für Mai geplant - dann soll es mit Blick auf die Strategie und den Finanzausblick konkreter werden.