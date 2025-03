«Wir sind ein wachsendes und hoch-profitables Unternehmen in einem attraktiven, wachsenden Markt», wird CEO Hanneke Faber in der Mitteilung zitiert. Logitech sei Marktführer in den Kern-Kategorien und habe eine klare Strategie, diese Marktführerschaft auch auszubauen. Zudem gebe es Rückenwind durch Künstliche Intelligenz und die neuen Produkte, die damit möglich würden, erklärte die Firmenchefin an der Präsentation.